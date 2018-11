Ancora disperso il pediatra di Palermo

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Terza notte di ricerche per Giuseppe Liotta, pediatra palermitano di 40 anni di cui si sono perse le tracce sabato sera mentre si recava in ospedale a Corleone (Palermo). Ieri i soccorritori hanno ritrovato brandelli di vestiti del medico, una cintura, parti di un giubbotto e di pantaloni. La sua auto, un suv, è stata invece rintracciata nel tratto stradale Ficuzza-Corleone, in contrada Raviotta. Le operazioni di ricerca sono coordinate dai Vigili del Fuoco, presenti con unità cinofile e S.A.F. (Soccorso Alpino Fluviale), con il concorso di personale delle Forze di polizia, dell’Esercito, del Corpo Forestale Regionale, del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano, di varie associazioni di volontariato, della Croce Rossa Italiana.

Sabato sera, intorno alle 19, gli ultimi contatti con la moglie, Floriana, anche lei medico pediatra, a cui ha detto che il fango aveva invaso tutta la strada. Aveva anche chiesto di geolocalizzare la sua auto. Da quel momento il silenzio.