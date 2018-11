Roma, traffico in tilt sul Gra

(Fotogramma)

Traffico in tilt sul Grande raccordo anulare di Roma. In seguito al ribaltamento di un mezzo pesante, avvenuto la notte scorsa sul Gra in carreggiata interna - riferisce Astral Infomobilità - è chiusa la corsia di marcia lenta al km 38+500 all'altezza della Casilina. In carreggiata interna al momento ci sono lunghe code da Labaro alla Roma-Fiumicino. Traffico intenso anche in carreggiata esterna da Labaro alla Nomentana.