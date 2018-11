Maltempo ko

(Fotogramma)

Il maltempo ha i giorni contati. A partire da oggi infatti - riferisce il team del sito iLMeteo.it - un campo di alta pressione proveniente dall'Africa conquisterà tutto il Sud, il Centro e il Nordest riportando un tempo più stabile e soleggiato. Soltanto il Nordovest, in particolar modo il Piemonte e la Liguria, saranno interessati dalle piogge, localmente anche moderate o forti, almeno fino a sabato 10. Altrove invece il sole sarà più prevalente, eccetto in Sardegna dove pioverà venerdì. Ma da domenica 11 e soprattutto lunedì 12 l'alta pressione conquisterà gradualmente tutta l'Italia portando condizioni stabili di bel tempo, sole e clima ancora piuttosto mite per il periodo almeno per i successivi 5-7 giorni.