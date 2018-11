Shemeansbusiness fa tappa a Palermo

Facebook fa tappa a Palermo

Fa tappa a Palermo la seconda edizione di #SheMeansBusiness, con focus sul Centro e Sud Italia, organizzata da Facebook Italia, in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale. #SheMeansBusiness è il progetto globale di Facebook nato per aiutare le donne che fanno impresa a far crescere il proprio business e per ispirare tutte coloro che sognano di avviare un'attività imprenditoriale, fornendo loro gli strumenti, la formazione e gli esempi necessari per realizzare il proprio obiettivo.

Lo scopo di questa edizione è fornire, entro la fine del 2019, le competenze digitali - con particolare focus sugli strumenti offerti da Facebook e Instagram - a oltre 2.000 donne del Mezzogiorno che fanno o vogliono fare impresa. Il progetto #SheMeansBusiness - che con la prima edizione italiana, lanciata a novembre 2017, ha portato alla formazione di oltre 4.000 donne in Italia in meno di un anno - testimonia l'impegno di Facebook a sostegno della crescita economica e culturale del Paese, una crescita che non può più prescindere da un'imprenditoria femminile con un ruolo da protagonista. Secondo un'analisi del Censis, infatti, una riduzione del 25% del divario di genere nel mercato del lavoro in Italia entro il 2025 sarebbe in grado di produrre un aumento stimato del PIL di circa il 2%, ovvero circa 34 miliardi di euro.

In un Paese in cui il tasso di occupazione degli uomini è superiore a quello delle donne del 18,8% (contro il 12,7% della media europea), il sostegno alle imprese con una leadership femminile è quanto mai prioritario. Un divario che si accentua nel Sud Italia, dove Eurostat ha rilevato un tasso di occupazione femminile che si aggira attorno al 30%, la metà della media europea, con un picco negativo in Sicilia, dove si attesta al 29,2%.

“In questo scenario, abbiamo però dei dati positivi. Secondo l'indagine Future of Business Survey commissionata da Facebook, il 39% delle PMI con una pagina Facebook è di proprietà di una donna, a dimostrazione che sono molte le donne italiane con un'idea imprenditoriale. Inoltre, l'ultimo studio di Unioncamere sull'imprenditoria femminile dice che, nel Sud, un'impresa su 4 è donna. Nel Mezzogiorno, infatti, il tasso di aziende guidate da donne raggiunge quasi il 24%, circa due punti percentuali in più rispetto al dato nazionale” - commenta Laura Bononcini, Head of Public Policy Facebook Italia. “Questa spinta all'imprenditoria femminile dimostrata dalle regioni meridionali ci motiva ancora di più nel sostenere le donne che fanno impresa o che aspirano ad aprire una propria attività. Con il progetto #SheMeansBusiness, che nel 2019 si focalizzerà proprio sulle regioni del Centro e Sud Italia, ci impegniamo a fornire alle donne imprenditrici gli strumenti e la formazione di cui hanno bisogno per realizzare il proprio obiettivo”.

“Nel 2018 oltre 4.000 donne di tutte le età hanno scelto di aderire al programma #SheMeansBusiness. Abbiamo organizzato, con la collaborazione di enti e istituzioni locali, 35 eventi formativi in 24 città italiane, mettendo in campo, da Nord a Sud, l’esperienza di 18 coach professionisti. Nel 2019 rinnoviamo il nostro impegno al fianco di Facebook. Lo facciamo partendo dalla Sicilia – dove 113.378 imprese sono guidate da donne – e da tutto il Mezzogiorno, nella convinzione che un approccio di sistema, alleanze strategiche e modelli positivi possano incoraggiare le donne nel raggiungimento dei loro obiettivi professionali e personali e contribuire all’avvicinamento della parità di genere nel mondo del lavoro” – dichiara Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale.

Facebook e Instagram possono aiutare concretamente le piccole e medie aziende a crescere, fornendo gli strumenti affinché possano avere successo, indipendentemente dalla dimensione, le competenze, il settore industriale o la collocazione geografica. Per supportare le donne che vogliono fare impresa, in Italia Facebook ha deciso di lavorare in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale, l'associazione no-profit che lavora per una società della conoscenza inclusiva coniugando innovazione e istruzione. Seguendo il modello train the trainer, Facebook formerà i coach di Fondazione Mondo Digitale, che a loro volta si occuperanno di formare 2.000 donne nelle regioni del Centro e Sud Italia entro la fine del prossimo anno. Per selezionare la squadra di coach professionisti, la Fondazione Mondo Digitale apre da oggi una call pubblica alla quale è possibile rispondere entro e non oltre il 22 novembre 2018 ( http://www.mondodigitale.org/it/chi-siamo/lavora-con-noi/ricerca-profili).

Per farlo, avranno a disposizione strumenti e moduli formativi specifici, lezioni online e pratiche su come utilizzare al meglio le piattaforme di Facebook e Instagram per migliorare il proprio business, senza dimenticare le lezioni di autostima. I training di #SheMeansBusiness toccheranno nel corso del 2019 numerose città del Centro e Sud Italia, in Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Campania, Puglia, Lazio, Abruzzo e Molise.

Oltre ad un programma di training in giro per l'Italia, Facebook metterà a disposizione anche un sito dedicato, shemeansbusiness.fb.com/it, dove sarà possibile trovare le storie di successo di donne imprenditrici italiane, consultare i materiali di formazione ed entrare in contatto con altre donne che vogliono avviare un'attività. Erika Stefani, Ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, che era attesa ma che per un impegno istituzionale non è potuta venire, fa sapere: “L'utilizzo delle competenze digitali per la valorizzazione del territorio e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile del Mezzogiorno sono fondamentali per poter crescere nell’economia di oggi. #SheMeansBusiness di Facebook è sicuramente un ottimo segnale in questa direzione e rappresenta un'opportunità per lo sviluppo dell’imprenditoria italiana e per accelerare la trasformazione digitale, in particolare nel Sud Italia”.