Catalogna, indipendentisti verso maggioranza assoluta

Carles Puigdemont(Afp)

Elezioni in Catalogna, dai primi exit-poll gli indipendentisti avrebbero vinto la sfida con gli unionisti. Dallo scrutinio ancora in corso nella tarda serata di giovedì si profila un testa a testa tra il partito unionista Ciudadanos e uno dei partiti indipendentisti per il primo posto, mentre però l'attenzione è concentrata sulla possibilità che il blocco secessionista raggiunga o meno la maggioranza assoluta di 68 voti nel Parlamento.

Secondo i dati riportati dal sito de La Vanguardia, con il 21% delle schede scrutinate Ciudadanos avrebbe 34 seggi, JxCat ne avrebbe 34, ERC 32, e gli indipendentisti di sinistra del Cup ne avrebbero 5. Un risultato del genere darebbe ai tre partiti indipendentisti la maggioranza assoluta, almeno 68 seggi, come ha previsto l'exit poll del quotidiano catalano che ha previsto che il blocco indipendentista otterrebbe tra i 67 ed i 71 seggi.

La formazione centrista, guidata da Inès Arrimadas, che si confermerebbe la vincitrice morale di queste elezioni, passerebbe dagli attuali 25 rappresentanti a 34/37.