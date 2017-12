Attacco Melbourne, un italiano tra i feriti

(Afp)

Tra le 19 persone rimaste ferite nell'attacco di ieri a Melbourne, in Australia, c'è anche un cittadino italiano. Lo riferisce la stampa australiana che cita il Consolato generale d'Italia, secondo il quale il connazionale non è in condizioni critiche.

La Farnesina ha confermato che l'italiano non è in pericolo di vita, aggiungendo che "l'Unità di crisi segue attentamente il caso ed è in contatto sin dal primo momento con il connazionale che è assistito dal Consolato generale di Melbourne".

Altri otto feriti sono cittadini stranieri, originari di Corea del Sud, Cina, India, Venezuela, Irlanda e Nuova Zelanda.

La polizia ha rilasciato un elenco aggiornato, in cui ha confermato che un uomo di Northcote di 83 anni e due sudcoreani, di età compresa tra 61 e 67, rimangono in condizioni critiche. Il bambino di quattro anni, anch'esso sudcoreano che vive a Hoppers Crossing, è in condizioni stabili.