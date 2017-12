Spagna, treno si schianta in stazione

Immagine di repertorio (Afp)

Incidente ferroviario ad Alcalá de Henares vicino a Madrid. Due i feriti gravi, undici lievemente e in 26 hanno riportato contusioni o sono stati soccorsi per attacchi d'ansia. Un treno di pendolari non si è fermato ed è finito poco prima delle 16 di oggi pomeriggio contro una barriera alla fine di un binario. A darne notizia sono state fonti mediche. Non si conoscono, per ora, le cause dell'incidente.