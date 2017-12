Paura per gli 'Ufo' in California, ma era un razzo SpaceX

MUST CREDIT: Image courtesy of SpaceX

Paura e curiosità in California, per l'oggetto luminoso che ha attraversato il cielo sopra Los Angeles ieri sera al tramonto. Quello che sui social network si era ipotizzato potesse essere un oggetto alieno, o la Stella Cometa diretta a Betlemme, come ha ipotizzato qualcuno, si è in realtà rivelato essere un razzo della compagnia privata SpaceX. Il Falcon 9 lanciato dalla Base dell'Aeronautica militare di Vandenberg, trasportava una serie di satelliti per l'azienda Usa Iridium, nel quarto di una serie di 10 lanci programmati.

SpaceX aveva in realtà avvertito con un tweet, circa un'ora prima del lancio, di quanto sarebbe avvenuto, ma a quanto pare nessuno vi aveva prestato attenzione. Ecco allora che sui social network sono comparse varie immagini dell'Ufo', accompagnate dalle ipotesi più disparate. A complicare le cose, un tweet del fondatore e boss di SpaceX, Elon Musk, che scherzando ha definito l'oggetto volante un "Ufo nucleare alieno nordcoreano".