Usa, ex marine preparava attentato per Natale

(Xinhua)

L'ex marine Everitt Aaron Jameson è stato arrestato in California con l'accusa di voler organizzare un attentato, a nome dell'Is, il giorno di Natale, in uno shopping center di San Francisco. Lo ha reso noto il Dipartimento della Giustizia. Jameson, che ha 26 anni ed era seguito dall'Fbi dallo scorso settembre per aver consultato materiale legato allo Stato islamico sul web, ha assicurato supporto materiale a una organizzazione terroristica internazionale, è il capo d'accusa formalizzato dall'Fbi a suo carico.

L'ex militare si proponeva di attaccare il Pier 29, uno shopping center usualmente affollato, con esplosivi e fucili. E' stato scoperto per averne parlato con un agente dell'Fbi sotto copertura, che era riuscito a farsi passare per un associato a un leader dell'Is. A lui aveva detto di aver bisogno di "qualcosa sulla linea" degli attacchi di New York a ottobre o San Bernardino nel 2015.

Pianificava di usare un esplosivo rudimentale per radunare la gente in un unico punto in cui avrebbe iniziato a sparare. Sarebbe stato disposto a morire nell'attacco. Jameson era entrato nei Marine nel 2009 ma era stato congedato per non aver ammesso di soffrire di asma.