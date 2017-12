San Juan, "c'è un nuovo contatto"

(Foto Afp)

E' stato "rilevato un nuovo contatto" nell'area dove il 15 novembre scorso si sono perse le tracce del sottomarino argentino Ara San Juan. A riferirlo è stata la Marina argentina, si legge sulla versione online de 'La Nacion'. Un contatto che "sarà esaminato", si sottolinea, da un sommergibile russo, in grado di immergersi fino a mille metri di profondità.

Il sottomarino argentino Ara San Juan è scomparso al largo della Patagonia con a bordo 44 membri dell'equipaggio. Da allora era già capitato di captare un segnale, ma le ricerche non hanno dato fino a ora nessun esito. Ormai tre settimane fa il ministro della Difesa argentino, Oscar Aguad, aveva detto che "secondo la Marina, le condizioni estreme in cui è avvenuta la scomparsa e il lasso di tempo trascorso sono ormai incompatibili con l'esistenza in vita". Insomma, a bordo sarebbero già tutti morti, aveva chiarito.