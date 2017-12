Testato l'aereo anfibio più grande del mondo

Foto da Wikipedia

La Cina ha testato oggi con successo il più grande aereo anfibio al mondo: si tratta dell'AG600, 37 metri di lunghezza per 38,8 metri di apertura alare, la stessa di un Boeing 737. L'aereo è decollato dall'aeroporto di Zhuhai, nella provincia meridionale di Guangdong, ed il volo di prova è durato circa un'ora. Secondo l'emittente Global televisione network, l'AG600 - per la cui costruzione ci sono voluti otto anni - sarà impiegato soprattutto per spegnere gli incendi e per operazioni di salvataggio marittimo.