"Kim pronto a lanciare un satellite"

Kim Jong-un (Afp)

La Corea del Nord "continuerà a migliorare le sue capacità nucleari e missilistiche nel 2018". E' questa la previsione di alcuni analisti del ministero dell'Unificazione della Corea del Sud, secondo i quali Pyongyang è pronta a condurre "almeno un altro test missilistico" nei prossimi mesi. Secondo gli analisti, scrive il 'New York Times', la Corea del Nord condurrà almeno un altro test "per migliorare la tecnologia delle proprie testate".

Inoltre, stando a quanto riporta il quotidiano sudcoreano 'JoongAng Ilbo', che cita una fonte governativa anonima, la Corea del Nord starebbe preparando il lancio del satellite Kwangmyongsong-5. Secondo Noh Jae-chon, portavoce militare sudcoreano, Seul e Washington starebbero monitorando da vicino le provocazioni di Pyongyang. Il timore è che la Corea del Nord possa usare il satellite come copertura per testare nuovi missili balistici a lungo raggio.

Qualche giorno fa, il Consiglio di Sicurezza ha approvato all'unanimità il quarto round dell'anno di sanzioni contro Pyongyang per via del suo programma nucleare e missilistico, bloccando quasi completamente le esportazioni di petrolio e prodotti raffinati verso la Corea del Nord, ma anche di macchinari, prodotti alimentari, per l'agricoltura, legname e materiale elettrico. Le nuove sanzioni sono state definite "un atto di guerra" dal ministero degli Esteri della Corea del Nord, che ha ribadito l'intenzione di non rinunciare al suo programma nucleare, a dispetto del "blocco economico totale" imposto.