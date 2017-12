Passeggero a bordo per errore, dopo 4 ore aereo torna indietro

(Foto Fotogramma)

Otto ore in volo per tornare all'aeroporto di partenza. E' accaduto ai passeggeri del volo della All Nippon Airways (Ana), partito da Los Angeles e diretto a Tokyo, che a quattro ore dal decollo ha invertito la rotta e ha fatto ritorno in California. Apparentemente, il motivo della decisione sarebbe legato alla scoperta che uno dei passeggeri era salito a bordo dell'aereo sbagliato. A raccontare l'incidente, i cui motivi non sono stati confermati dalle autorità, è stata la super modella Chrissy Teigen, che stava viaggiando insieme al marito, la pop star John Legend.

Secondo quanto raccontato dalla Teigen ai suoi 9,2 milioni di follower su Twitter, un passeggero sarebbe salito a bordo del volo Ana, avendo però un biglietto della United Airlines. L'Ana si è limitata a riferire che si era verificato un problema con "l'itinerario" di un passeggero, mentre un portavoce della polizia di Los Angeles ha riferito al Los Angeles Times che a bordo dell'aereo non è stata riscontrata alcuna attività criminale o illegale e che i motivi del rientro del volo all'aeroporto di partenza non sono chiari.

Dopo sei ore dal rientro imprevisto a Los Angeles, la Teigen e il marito sono finalmente ripartiti per Tokyo a bordo di un nuovo volo.