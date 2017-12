Kamikaze a Kabul: 40 morti. Isis rivendica

(Afp)

E' salito a 41 morti il bilancio di un attentato kamikaze sferrato contro un centro culturale sciita a Kabul. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Sanità afghano, Wahidullah Majroh, spiegando che tra le vittime si contano 35 uomini, quattro donne e due bambini. Al bilancio dei morti si aggiungono 84 feriti, ha detto Majroh, precisando che si tratta di 76 uomini e otto donne.

L'attacco è avvenuto mentre nel centro culturale era in corso un incontro. Nasrat Rahimi, portavoce del ministero dell'Interno afghano, ha parlato di diverse deflagrazioni, due delle quali avvenute all'esterno della struttura, in direzione della quale la gente accorreva per prestare soccorso.

L'attentato è stato rivendicato dal sedicente Stato Islamico. In un comunicato diffuso tramite l'agenzia di propaganda Amaq, l'Isis ha detto che ''un kamikaze dello Stato Islamico ha attaccato con la sua cintura esplosiva il centro sciita Attibyan situato a Kabul. Considerato che il centro riceve sostegno dall'Iran, è uno dei più importanti centri di diffusione della dottrina sciita in Afghanistan che invia giovani afghani in Iran per studiare nelle università gestite da imam iraniani''.

L'Isis ha quindi diffuso un bilancio più alto, rispetto a quello reso noto dalle autorità afghane, dell'''attacco kamikaze e con cariche esplosive che ha causato 220 tra morti e feriti sciiti''. Amaq riferisce che l'attacco è iniziato con l'esplosione di tre ordigni, seguita dall'azione del kamikaze che si è fatto saltare in aria tra la folla. Secondo la fonte dell'Isis, ''sono morte cento persone, tra cui tre responsabili del centro sciita e tre giornalisti''. Inoltre Amaq scrive che ''sono 120 le persone rimaste ferite nell'attacco''.

BOMBA IN STRADA UCCIDE 6 BAMBINI - Altri sei bambini hanno perso la vita in seguito all'esplosione di una bomba collocata sul ciglio della strada nella provincia di Balkh, nel nord dell'Afghanistan. Lo ha reso noto una fonte della sicurezza afghana spiegando che le vittime avevano tutte meno di dieci anni.