Bombardieri russi nel Pacifico: Australia in allerta

(Xinhua)

La base aerea australiana di Darwin era stata messa, ai primi di dicembre, in stato di allerta in coincidenza con esercitazioni di bombardieri russi in corrispondenza delle acque internazionali al largo dell'Indonesia, ha reso noto oggi il Guardian citando fonti del ministero della difesa australiano. Avevano preso parte alle esercitazioni, le prime manovre aeree di Mosca nel Pacifico, due bombardieri Tu-95MS decollati dalla base aerea indonesiana di Biak e un centinaio di militari.