Emmental e champagne, la dieta di Kim

Kim Jong-un (Xinhua)

Longilineo non lo è mai stato. E non è un caso che tra i suoi cibi preferiti rientrino cioccolato belga e vodka. Ma anche fiumi di champagne ed Emmental. Tantissimo Emmental, del quale dicono sia parecchio goloso. Quando siede a tavola Kim Jong-un non bada a calorie e si lascia andare a spese folli pur di assicurarsi prelibatezze occidentali. Mentre i nordcoreani faticano ad arrivare a fine mese, piegati da povertà estrema e fame, il Maresciallo sperpera milioni nei migliori alimenti d'importazione che riesce a trovare. Come gli alcolici, per i quali, secondo il 'Mail Online', nel 2016 il dittatore avrebbe speso un milione di dollari.

Nel suo menu alcolico non può mancare la vodka, per la quale il Maresciallo sarebbe arrivato a sborsare oltre 150mila dollari in un anno. Ma Kim non disegna certo il Bordeaux francese, tanto da vantarsi in pubblico di averne scolate 10 bottiglie in una volta sola. Ma la passione più grande di Kim Jong-un è sicuramente l'Emmental, che i suoi fedelissimi importano dalla Svizzera. I beninformati dicono che l'amore per il formaggio coi buchi sia scoppiato nel paese elvetico, ai tempi in cui era solo uno studente.

Solo per i formaggi, il dittatore avrebbe sfiorato la cifra folle di 70mila euro in un anno. E ne è talmente ossessionato da non poterne fare a meno. Il 'Sun' racconta che quattro anni fa, per tenere il passo con le importazioni, ordinò a una squadra di casari nordcoreani di seguire un corso intensivo in Francia per imparare i segreti della produzione del suo amatissimo formaggio e replicarli poi in patria.

Peccato però che la sua delegazione fu respinta dalla scuola francese, mandandolo su tutte le furie. La passione per cibi grassi e l'alcol però potrebbe costare cara al leader nordcoreano. Qualche tempo fa, Kim era apparso appesantito e più in carne del solito, tanto da spingere molti a credere che soffrisse di gotta.