Russiagate, Trump all'ex stratega: "Ha perso la testa"

Donald Trump con Steve Bannon (a destra) e Michael Flynn alla Casa Bianca (AFP PHOTO)

Steve Bannon ha "perso la testa". Così il presidente americano Donald Trump risponde alle dichiarazioni sul Russiagate dell'ex stratega della Casa Bianca contenute in un nuovo libro scritto da Michael Wolff, 'Fire and Fury'.

Nel libro Bannon ha definito "sovversivo" e "antipatriottico" l'incontro tra il primogenito di Trump e un gruppo di russi alla Trump Tower durante la campagna elettorale.

"Steve finge di essere in guerra con i media, che chiama il partito di opposizione, ma ha passato il suo tempo alla Casa Bianca facendo trapelare false informazioni ai media per sembrare molto più influente di quello che è", si legge in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca.