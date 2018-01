Kim sbaglia mira: missile sfiora Pyongyang

(Afp)

Un errore capita a tutti, ma quest'ultimo di Kim avrebbe potuto essere molto pericoloso. Secondo quanto riporta la rivista 'The Diplomat', un missile a media gittata, per sbaglio, sarebbe caduto a Tokchon, non troppo distante dalla capitale Pyongyang. Il test sarebbe fallito, colpendo alcuni edifici industriali e agricoli, nell'aprile di un anno fa, ma soltanto oggi si è venuto a sapere. L'esplosione ha causato gravi danni nell'area, che è densamente popolata, ma non c'è modo di dire, scrive la rivista, se ci siano state delle vittime o meno. Se il missile avesse finito come da programmi il suo volo di prova, sarebbe finito nella parte settentrionale del Mar del Giappone.