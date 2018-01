"Via mendicanti per nozze di Harry", bufera su consigliere locale tory

(Afp)

E' stato sommerso da polemiche il presidente del consiglio comunale di Windsor, che ha esortato le autorità a ripulire le strade dai mendicanti in occasione del matrimonio reale fra il principe Harry e Meghan Markle il 19 maggio. Il conservatore Simon Dudley ha scritto alla polizia locale per lamentarsi dell'insufficiente azione "contro comportamenti antisociali, l'accattonaggio aggressivo e le intimidazioni a Windsor". Non contento, ne ha parlato anche su Twitter, esortando la polizia ad avvalersi della legge del 1824 contro i vagabondi.

Murphy James, responsabile di un progetto per i senza tetto di Windsor, ha subito accusato Dudley di "umiliare le persone più vulnerabili". "Tornare al 1824 non è la soluzione - ha aggiunto - Spezza il cuore" leggere simili commenti contro persone rimaste senza casa, afferma la Brett Foundation, un'altra istituzione caritatevole.

Di fronte alle polemiche anche la primo ministro Theresa May si è distanziata dal suo compagno di partito. "Non sono d'accordo con lui", ha detto ai giornalisti, esortando il consiglio locale a trovare alloggio ai senza tetto.