Esce libro su Trump, file come per Harry Potter

(FOTOGRAMMA)

Come per l'uscita di un libro di Harry Potter, decine di persone si sono messe in coda nelle librerie di Washington per acquistare 'Fire and Fury: inside the Trump White House", dello scrittore e giornalista Michael Wolff.

Il libro - 336 pagine che raccolgono oltre 200 interviste che rivelano la paure, l'irascibilità, le ambizioni, le gaffe e tanti lati segreti di un anno di presidenza di Donald Trump - è arrivato sugli scaffali con quattro giorni di anticipo rispetto all'uscita programmata, nonostante la lettera di diffida inviata dalla Casa Bianca all'autore e all'editore.