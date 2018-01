Nel 2017 oltre 3100 migranti morti nel Mediterraneo

(Afp)

Nel 2017 hanno perso la vita, nel Mar Mediterraneo, 3.116 migranti, nel tentativo di raggiungere l'Europa. Un dato, seppure drammatico, in forte calo rispetto agli ultimi anni, basti pensare che nel 2016 le vittime dei viaggi della speranza erano state oltre 5.140. Sono i dati contenuti nell'ultimo report dell'Organizzazione mondiale delle migrazioni (Oim), diffuso oggi a Ginevra.

In totale, nell'anno che si è appena concluso, sono stati 171.635 i migranti e rifugiati sbarcati in Europa, con poco meno del 70% in Italia (119.310) e il resto diviso tra Grecia, Cipro e Spagna. Dati, anch'essi, in calo rispetto al 2016, quando il totale degli arrivi è stato più del doppio, pari a 363.504.