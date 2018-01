Cascate del Niagara nel freezer

(AFP)

Completamente ghiacciate, con una morbida coltre bianca a fare da cornice. E' uno spettacolo da perdere il fiato quello delle cascate del Niagara, ricoperte completamente di ghiaccio da qualche settimana, dopo che negli Stati Uniti le temperature sono scese in picchiata, fino a raggiungere -22 gradi.

Da giorni, infatti, un 'ciclone bomba' sta spazzando la costa orientale statunitense con neve e forti venti che hanno investito diversi Stati, dal Maine fino alla Florida, imbiancata per la prima volta dopo 30 anni.

La neve è arrivata anche in Georgia e in Carolina del Sud, con un record di 12 centimetri che non si vedeva dal 1989. Migliaia di voli sono stati cancellati e altri sono stati ritardati a causa delle condizioni estreme del tempo.