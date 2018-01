Romney operato per cancro alla prostata

(Xinhua)

Mitt Romney è stato operato durante l'estate per un cancro alla prostata. L'ex governatore del Massachusetts ed ex candidato presidenziale, come riferisce il Washington Post, è stato sottoposto ad un intervento per la rimozione del cancro all'UC Irvine Hospital in California. La prognosi, dopo l'operazione eseguita "con successo", è definita ''molto buona'' da una fonte anonima. Il nome di Romney, 70 anni, è stato recentemente associato alle elezioni che nello Utah dovranno indicare il successore dell'83enne Orrin G. Hatch. Il senatore ha annunciato che a novembre non si ricandiderà.