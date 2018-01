Coree, riattivata linea rossa

(Foto Afp)

Corea del Nord e Corea del Sud hanno accettato di ristabilire il loro collegamento telefonico militare: Pyongyang ha comunicato di aver riattivato la linea oggi, mentre i rappresentanti dei due Paesi erano impegnati nelle prime conversazioni bilaterali di alto livello da due anni a questa parte, ha reso noto un portavoce sudcoreano citato dall'agenzia di stampa di Seul Yonhap. La linea tornerà ad essere normalmente operativa a partire da domani.

La linea fu chiusa nel febbraio 2016 dalla Corea del Nord per protesta contro la chiusura per volere di Seul del complesso industriale di Kaesong, gestito congiuntamente dai due paesi. La linea veniva usata per comunicare alle autorità nordcoreane spostamenti che coinvolgevano cittadini sudcoreani in entrata o uscita dal complesso di Kaesong, situato subito a nord della linea di demarcazione intercoreana.