Colpo milionario al Ritz di Parigi

(Afp)

Una rapina da film. E' quanto accaduto ieri all'hotel Ritz di Parigi, assaltato da cinque uomini che hanno poi rubato preziosi per un valore di milioni di euro. Durante il colpo nessuno è rimasto ferito.

Arrivato nella centrale Rue Cambon nel tardo pomeriggio, armato di asce, pistole e fucili, il gruppo di rapinatori ha infranto le vetrine e portato via un bottino stimato in oltre 4 milioni di euro. Secondo quanto riferito dalla polizia, tre malviventi sono stato arrestati, due sarebbero invece ancora in fuga.