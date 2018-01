"Baguette diventi patrimonio Unesco"

(Fotogramma)

La pizza sì e la baguette no? Se l'Unesco ha riconosciuto l'arte dei pizzaioli napoletani come patrimonio immateriale dell'umanità, dovrebbe fare la stessa cosa con i panettieri francesi e la 'baghetta' simbolo del Paese. La richiesta è arrivata da Emmanuel Macron in persona, in un'intervista a Europe1, dopo aver ricevuto all'Eliseo una rappresentanza della Confederazione nazionale dei panificatori-pasticcieri di Francia.

"La baguette è invidiata in tutto il mondo - ha fatto presente il capo dello Stato - Bisogna preservare l'eccellenza e le capacità" dei fornai, "per questa ragione bisogna iscriverla nel patrimonio" dell'Unesco. "La baguette - ha continuato il presidente - è parte della vita quotidiana della Francia e ha una storia speciale". "I nostri panettieri hanno visto che i napoletani sono riusciti a inserire la pizza nel patrimonio mondiale dell'Unesco, per cui si chiedono, perché no la baguette? Hanno ragione", ha concluso Macron.