Apple: "Rallentamento riguarda solo iPhone"

(Fotogramma)

Solo le prestazioni degli iPhone sono soggette ad un rallentamento programmato per l'invecchiamento della batteria. Nella bufera per l''obsolescenza programmata' dei propri dispositivi, Apple ha reso noto che la questione non riguarda iPad, Apple Watch o MacBook. Il rallentamento delle prestazioni, ha spiegato il colosso di Cupertino, "mira esclusivamente a prevenire inaspettati spegnimenti, in modo che l'iPhone possa essere ancora utilizzato". Tale caratteristica "è specifica dell'iPhone e non viene applicata a nessuno degli altri prodotti della Apple".