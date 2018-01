La difesa di Ivana Trump: "Donald? A volte dice cose stupide"

(Fotogramma)

"Non credo che Donald sia assolutamente razzista, qualche volta dice cose che sono stupide o che non pensa veramente". E' questa la difesa che ha fatto dell'ex marito Ivana Trump che, intervistata da "Good Morning Britain", si è detta "certa" che il presidente "non è assolutamente un razzista", riferendosi alla polemica per le offese ai "shithole countries".

La colpa al limite non è di Donald ma di chi gli scrive le cose che deve dire, ha continuato l'ex signora Trump nel tratteggiare un quadro non certo entusiasmante per l'ex marito. "Ha così tante persone che gli dicono, a destra ed a sinistra, che cosa dire e che cosa non dire, che qualche volta si confonde", ha rincarato Ivana

Per questo - ha concluso - usare Twitter "non è una cattiva idea" perché "se twitta, arriva dalla sua bocca". Ma anche su questo fronte non manca un piccolo affondo: "Qualche volta può non essere chiaro - ha detto riferendosi ai tweet - ma almeno è esattamente quello che pensa".