Giacarta, crollo al palazzo della Borsa: oltre 70 feriti

(Afp)

Crollo all'interno dell'edificio dove ha sede la Borsa di Giacarta. A cedere è stato un soffitto del piano terra: il bilancio è di almeno 72 feriti, nessuno è in pericolo di vita. "Le persone rimaste ferite sono state trattate in quattro ospedali", ha detto il portavoce della polizia di Giacarta, Argo Yuwono.

L'incidente è avvenuto attorno alle 12.30 locali, quando molti lavoratori erano in pausa pranzo. La maggior parte dei feriti sono studenti di un'università indonesiana che erano in visita alla Borsa, molti dei quali presentano fratture. "Posso confermare che non ci sono vittime", ha detto il direttore della Borsa, Tito Sulistio, al telegiornale Metro TV.

Le immagini diffuse della televisione e sui social network mostrano persone che urlano in preda al panico tra i detriti, calcinacci e la polvere provocata dal crollo.