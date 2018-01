Nord Corea alle Olimpiadi, via ai colloqui

I pattinatori artistici nordcoreani Ryom Tae Ok e Kim Ju Sik

Hanno preso il via questa mattina al punto di frontiera di Panmunjon i colloqui fra le delegazioni della Corea del Sud e della Corea del Nord dedicati alla partecipazione di Pyongyang alle Olimpiadi di Pyeongchang del mese prossimo. L'incontro, a cui prendono parte quattro rappresentanti nordcoreani (fra cui il direttore dell'ufficio arte e performance del ministero della cultura Kwon Hyok Bong, e la leader del gruppo pop Mopranbong Hyon Song Wol), è iniziato alle dieci ora locale.

La scorsa settimana i due paesi avevano concordato la presenza dei pattinatori nordcoreani ai giochi invernali in programma dal 9 al 25 febbraio. Pyongyang ha dimostrato interesse a discutere della presenza ai giochi di gruppi di artisti piuttosto che degli atleti, ha spiegato il ministero dell'Unificazione sudcoreano. Pyongyang ha proposto nuovi colloqui a livello di vice ministri mercoledì dedicati all'invio degli atleti. La Corea del Sud ha proposto a Pyongyang la formazione di una squadra di hockey femminile unica e di marciare insieme alla cerimonia di apertura.

Oggi la Corea del Nord ha concordato con la Corea del Sud l'invio dell'orchestra nazionale composta da 140 elementi alle Olimpiadi. Lo ha annunciato il ministero per la Riunificazione di Seul, dopo l'incontro. Come riferisce l'agenzia di stampa Yonhap, la Samjiyon Orchestra si esibirà a Seul e a Gangneung, città situata a 240 chilometri a est della capitale che, durante i Giochi, ospiterà le competizioni su ghiaccio.

"Le due parti - si legge in una nota congiunta - discuteranno poi i dettagli su data, condizioni dell'esibizione e altre questioni durante consultazioni. A questo scopo, il Nord manderà un team preparatorio al più presto". Quella dell'orchestra nordcoreana sarà la prima performance in Corea del Sud dal 2002, quando Pyongyang inviò una trentina di cantanti e ballerini a Seul per un'esibizione congiunta.