California, ecco la casa degli orrori

(Foto Afp)

Alcuni vicini non sapevano neanche che David Allen Turpin e sua moglie Louise Anna avessero dei figli. Chi li aveva visti aveva notato come fossero malnutriti, tanto da sembrare molto più piccoli della loro età, e pallidi, a tal punto da ricordare dei vampiri, anche perché uscivano solo di notte.

Raccontare ciò che accadeva in quella casa degli orrori di Perris, in California, mette i brividi. E chissà per quanto tempo ancora i 13 figli della coppia sarebbero stati costretti a vivere in quelle terribili condizioni se uno di loro, una coraggiosa adolescente di 17 anni che a malapena ne dimostra 10, non fosse riuscita a scappare e ad avvertire la polizia di ciò che da anni lei e i suoi fratelli subivano da parte dei genitori.

Quando gli agenti sono entrati in quella villetta, si legge sul 'Mail online', hanno trovato almeno tre dei figli dei Turpin - di età compresa tra 2 e 29 anni - incatenati ai loro letti e ai mobili con catene e lucchetti in una stanza buia e maleodorante. Ma tutte le vittime di questa orrenda storia erano "malnutrite e molto sporche". Non è chiaro per quanto tempo alcuni di loro siano rimasti incatenati. La 17enne, scappata dalla finestra, dopo aver chiamato il 911 con un cellulare trovato in casa, ha mostrato alla polizia le foto di sé e dei suoi fratelli, foto in cui gli abusi subiti erano evidenti.

Tutte e 13 le vittime sono figli biologici di David Allen Turpin, 57 anni, e sua moglie 49enne Louise Anna. I due non sono stati in grado di fornire immediatamente una ragione logica del trattamento al quale li avevano sottoposti. Entrambi sono stati arrestati e per loro è stata fissata una cauzione di 9 milioni di dollari in attesa dell'udienza in tribunale: sono accusati di tortura e maltrattamento di minori.

A guardare i loro post sui social network la loro storia sembra diversa. Le foto pubblicate dalla coppia su Facebook nel 2016 mostrano la famiglia che festeggia felicemente quello che sembra essere il matrimonio dei genitori. Un'immagine del 2011 li ritrae tutti insieme in vacanza a Disneyland.

Neanche i parenti più stretti si erano accorti della 'deriva'. I genitori di David Turpin, James e Betty, hanno dichiarato a ABC News di essere "scioccati" dalle notizie. Però erano anni che non li vedevano e i contatti tra di loro erano solo telefonici.