Olimpiadi invernali, le Coree sfileranno insieme

(Xinhua/Qi Heng)

Corea del Nord e Corea del Sud hanno raggiunto un accordo per sfilare insieme in occasione della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pyeongcheang, il 9 febbraio prossimo. Lo ha annunciato il ministero per la Riunificazione sudcoreano.

Secondo il ministero, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, durante il secondo round di colloqui a Panmunjon, il villaggio situato lungo la linea smilitarizzata al confine tra le due Coree, i due Paesi hanno concordato di sfilare uniti sotto la bandiera della "Corea unita". E ai Giochi, in rappresentanza del Nord e del Sud, parteciperà un'unica squadra di hockey sul ghiaccio femminile.

L'accordo è arrivato dopo che Pyongyang aveva già annunciato, oggi, l'invio di 230 cheerleader a sostegno degli atleti nordcoreani e di una squadra dimostrativa di taekwondo e, ieri, di un'orchestra composta da 140 elementi che si esibirà a Seul e in un'altra città sudcoreana a margine delle Olimpiadi.