Trump fa check up

Le condizioni di salute di Donald Trump sono "eccellenti". Lo ha assicurato il medico della Casa Bianca, Ronny Jackson, dopo che il presidente degli Stati Uniti è stato sottoposto al check up medico di routine Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, nel Maryland, per circa tre ore. "Il presidente Trump gode di un'eccellente salute", ha spiegato il medico durante un briefing con i giornalisti svoltosi ieri mattina alla Casa Bianca. Jackson ha messo insieme tutti i risultati delle analisi cui Trump è stato sottoposto, le prime da quando si è insediato un anno fa. Come per i suoi predecessori, sono stati diffusi i dati su peso e altezza, livelli di colesterolo e pressione. Cosa si è scoperto? Il problema sarebbe il peso, oltre al colesterolo alto che - come spiegò il suo medico personale, Harold Bornstein, durante la campagna elettorale - da anni è tenuto sotto controllo grazie a un farmaco.

D'altronde le condizioni di salute "eccellente" sembrano essere in contraddizione con lo stile di vita del 71enne Trump, il presidente più anziano a essere entrato in carica e anche quello più 'pesante', a causa di una dieta fatta di Big Mac, sandwich, pollo fritto, pizza, carne e dolci. Tanto che due anni fa ammise di dover perdere 7-9 chili, cosa che non sarebbe riuscito a fare, anzi, sottolinea il 'Washington Post', dall'insediamento di un anno fa sembra essere ingrassato ulteriormente. Senza contare, osserva ancora il quotidiano americano, che Trump non è solito fare attività fisica, a parte giocare a golf, ma spostandosi sul green con l'auto elettrica. E si vanta di dormire molto poco. Per questo motivo Jackson vuole intervenire. "Abbiamo discusso di dieta, esercizio fisico e perdita di peso", ha spiegato il medico, garantendo però che "il Presidente è attualmente molto sano e che rimarrà tale per tutta la durata della sua presidenza".