Israele, killer rabbino ucciso in un raid

(Afp)

Le forze di sicurezza israeliane hanno ucciso uno dei due killer responsabili dell'omicidio di un rabbino commesso una settimana fa in Cisgiordania. Durante l'operazione antiterrorismo un agente della polizia di frontiera è rimasto ferito in modo grave, un altro in modo leggero, ha reso noto la polizia con un tweet, dove precisa che il blitz ha portato all'arresto di un altro sospetto.

Secondo i media palestinesi l'uomo ucciso di chiamava Ahmed Jarrar, 22 anni, figlio di un esponente di spicco di Hamas ucciso dai militari israeliani durante l'Intifada nel 2002. Il rabbino Raziel Shevach, 35 anni, era stato raggiunto da numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da un'auto in corsa.