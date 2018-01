“Tornatene nella giungla”, insulti a italiano su metro Londra

(Fermo immagine dal video)

"Tornatene nel tuo fottuto Paese", "Vaff....lo", "Vai a farti fottere". Sono solo alcune delle frasi pronunciate da un uomo nei confronti di un ragazzo, per molti un italiano. E' accaduto a bordo della metropolitana di Londra: i due sono seduti l'uno accanto all'altro.

La provocazione dell'uomo è continua, la gente lo invita a stare zitto, a stare calmo, ma lui insiste con le sue frasi offensive: "Tornatene nella tua fottuta giungla", "Sei un c...o di straniero", "Questo è il mio Paese e io posso dire quello che mi pare". Nonostante il ragazzo mantenga la calma, a un certo punto nel video si vede il braccio di una persona che lo afferra, invitandolo a spostarsi da una'altra parte. Il fatto che lui si sia spostato però non serve a nulla, come a nulla serve il fatto che altri viaggiatori 'minaccino' di tirargli un pugno. Lui continua.

Molti i commenti al video, pubblicato su Facebook, che ha avuto un milione e 700mila visualizzazioni. Tanta la solidarietà dimostrata nei confronti del giovane. Per molti l'uomo è solo un maleducato, un ignorante, che andrebbe perseguito per ciò che ha fatto. Ma c'è anche chi si vergogna del fatto che ci siano inglesi del genere. "Mi vergogno di essere inglese vedendo persone orribili e ignobili che si comportano così", si legge in un post. Secondo qualcun altro il clima nei confronti degli stranieri è cambiato e peggiorato con la Brexit.