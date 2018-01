Com'è morta Dolores O'Riordan?

AFP PHOTO / GUILLAUME SOUVANT

L'inchiesta sulla morte di Dolores O'Riordan è stata aggiornata al 3 aprile, in attesa che il medico legale della Westminster Coroner's Court riceva i risultati di "vari test". Lo riporta la Bbc. La cantante irlandese dei Cranberries è morta improvvisamente a Londra il 16 gennaio all'età di 46 anni. Scotland Yard ha già riferito che la sua morte non viene considerata sospetta. Il parroco di Friarstown, a Limerick, dove era nata la O'Riordan, ha annunciato che il funerale della cantante avrà luogo in Irlanda. La data verrà decisa quando le autorità daranno il via libera al rilascio della salma.