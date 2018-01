Trump alla marcia contro l'aborto

(Afp)

"Sono con voi". Donald Trump ha manifestato la propria vicinanza alle migliaia di persone che hanno partecipato alla Marcia per la vita a Washington. "Sotto la mia amministrazione, difenderemo sempre il diritto fondamentale espresso nella Dichiarazione d'Indipendenza, il diritto alla vita", ha detto Trump in collegamento video dalla Casa Bianca con la folla radunata sul National Mall. Trump si è detto "veramente orgoglioso per essere il primo presidente ad essere qui con voi alla Casa Bianca". Ronald Reagan e George W. Bush, in passato, si collegarono con i manifestanti per telefono.