Il pilota è ubriaco, panico in volo

(Foto Fotogramma)

La scena alla quale hanno dovuto assistere gli allibiti passeggeri è stata degna di un film. Poliziotti armati che trascinano via in manette dalla cabina di pilotaggio il comandante dell'aereo, sospettato di avere alzato troppo il gomito. E' accaduto sulla pista dell'aeroporto londinese di Gatwick, a bordo di un volo della British Airways. A chiamare la polizia, il personale di volo, dopo che il comandante, secondo quanto riportano i media britannici, era apparso ubriaco.

Il Boeing 777, con a bordo 300 passeggeri, sarebbe dovuto decollare ieri alle 20.20 (ora locale) per un volo di 11 ore per le Mauritius. Il volo è rimasto sulla pista fino alle 23, quando la compagnia aerea ha trovato un sostituto per il pilota arrestato, che è risultato essere un 49enne di Harmondsworth, a ovest di Londra.

Un portavoce della British Airways ha riferito che la compagnia sta affrontando la questione con la massima severità e sta assistendo la polizia nell'inchiesta che è stata aperta. "La sicurezza dei nostri passeggeri e dell'equipaggio è sempre la nostra principale priorità", ha detto.