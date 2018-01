Stallo al Senato, Trump invoca l'opzione nucleare

(Afp)

Donald Trump propone l'"opzione nucleare" per superare la fase di stallo al Senato che ha portato allo 'shutdown' del governo federale. "Se lo stallo continua", ha scritto il presidente Usa su Twitter, i repubblicani dovrebbero usare l'"opzione nucleare" per cambiare le regole del Senato e far approvare a maggioranza semplice una legge di spesa a lungo termine.

Per 'opzione nucleare', nel gergo politico Usa, si intende il cambiamento dei regolamenti del Congresso, senza un consenso bipartisan. Le attuali regole del Senato prevedono una maggioranza di 60 senatori su 100 per l'approvazione delle leggi di spesa. I repubblicani dispongono attualmente di una maggioranza di 51 senatori. Il Senato è convocato per oggi alle 13 (ora locale), le 19 in Italia.