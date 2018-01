"Dipendente Onu rapita a Kabul con il figlio"

(Afp)

Una dipendente delle Nazioni Unite e suo figlio sono stati rapiti stamani nella zona di Khair Khana nella capitale afghana Kabul: lo riferisce la tv afghana Tolo. Fonti citate dall'emittente sostengono che la donna sia stata sequestrata mentre portava il figlio a scuola prima di recarsi al lavoro. Secondo notizie riportate dall'agenzia di stampa afghana Pajhwok, la donna che sarebbe stata rapita a Kabul farebbe parte dello staff del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa). I media afghani non precisano la nazionalità della donna e del figlio e sinora la notizia non è comunque confermata ufficialmente.