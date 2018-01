"Ambasciata Usa a Gerusalemme entro 2019"

(Afp)

L'ambasciata americana in Israele sarà trasferita da Tel Aviv a Gerusalemme prima della fine del 2019. Lo ha detto il vice presidente degli Stati Uniti, Mike Pence, in un discorso pronunciato alla Knesset, il Parlamento israeliano.

Gli Stati Uniti "esortano con forza i palestinesi a tornare al tavolo del negoziato" ha affermato Pence dopo che i vertici palestinesi hanno rifiutato di riceverlo in segno di protesta per il riconoscimento americano di Gerusalemme capitale d'israele. I deputati arabo israeliani sono stati portati via dall'aula dopo aver interrotto l'inizio del discorso di Pence con grida e cartelli di protesta.

"La pace può arrivare solo col dialogo", ha proseguito il vice presidente americano, sottolineando che gli Stati Uniti "non comprometteranno mai la sicurezza dello Stato d'Israele". Ogni accordo di pace, ha rimarcato, "dovrà garantire la capacità d'Israele di difendersi".