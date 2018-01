Puigdemont a Copenaghen, ora rischia l'arresto

Carles Puigdemont (Afp)

La procura spagnola ha chiesto al giudice della Corte Suprema Pablo Llarena di attivare l'ordine di arresto europeo contro Carles Puigdemont. Secondo fonti della Procura, la richiesta di attivazione riguarda unicamente le autorità della Danimarca, paese dove l'ex presidente della Generalitat catalana è arrivato questa mattina.

Puigdemont è sbarcato stamane a Copenaghen proveniente da Bruxelles. L'ex presidente della Generalitat catalana ha scelto infatti di recarsi in Danimarca per prendere parte ad un dibattito organizzato dall'università malgrado la minaccia di un'azione immediata della procura spagnola presso la Corte Suprema. Il volo proveniente da Charleroi è atterrato nella capitale danese alle 8.19 locali.

Già ieri i media di Madrid scrivevano che se Puigdemont avesse mantenuto i suoi piani di recarsi a Copenaghen la Procura generale spagnola ne avrebbe chiesto l'arresto. Un primo mandato d'arresto emesso dalla magistratura spagnola nelle settimane scorse è stato revocato dalla Corte suprema, in parte perché ci si aspettava che il leader catalano sarebbe prima o poi tornato in Catalogna, dove il mese scorso le forze separatiste sono riuscite a mantenere la maggioranza nel voto anticipato. Ma più volte in questi giorni il leader catalano ha detto di voler governare la regione da Bruxelles nel caso in cui dovesse essere confermato presidente della Catalogna.

Proprio oggi il nuovo presidente del Parlamento di Barcellona, Roger Torrent, del partito secessionista Erc, annuncerà il candidato alla presidenza della Generalitat. Entro il 31 gennaio il parlamento dovrà poi approvare l'investitura del nuovo 'president'.