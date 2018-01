Fuga di gas a Londra, migliaia di evacuati e traffico in tilt

Foto di repertorio (Fotogramma)

Migliaia di evacuati e traffico in tilt a Londra a causa di una fuga di gas. Sono circa 1.450 le persone evacuate da un nightclub e da un albergo nel West End. Lo hanno riferito fonti dei vigili del fuoco, secondo cui l'allarme è scattato poco dopo le due, a Craven Street, nel cuore turistico della capitale britannica.

Tutte le strade vicine sono state chiuse, come la stazione della metropolitana di Charing Cross, "per precauzione e si consiglia agli automobilisti ed ai motociclisti di evitare la zona". E il traffico nel nel West End è andato in tilt. Gli agenti che sorvegliano le transenne hanno reso noto che l'area resterà chiusa per altre quattro o cinque ore.

Secondo quanto ha riferito un portavoce dei vigili del fuoco "è stata scoperta una rottura della conduttura del gas utilizzando apparecchiature specifiche e sono stati rilevati alti livelli di gas naturale nell'atmosfera".