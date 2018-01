Tragedia in un liceo tedesco

Foto di repertorio (Afp)

Un ragazzino di 15 anni ha ucciso in Germania un compagno di scuola di un anno più giovane. La tragedia si è consumata alle 8 di questa mattina, all'interno dell'istituto frequentato dai due, la scuola secondaria Kaethe Kollwitz della città di Luenen, nel Land del NordReno Westfalia. Il presunto responsabile è stato arrestato e polizia e procura hanno escluso che si sia trattato di un tentativo di strage all'interno dell'istituto, frequentato da circa mille studenti.

Sulla dinamica, il presunto movente, la natura delle ferite riportate dalla vittima, le forze dell'ordine e le autorità mantengono il massimo riserbo, in attesa che le indagini, che hanno preso il via questa mattina con i sopralluoghi sul posto e le testimonianze dei presenti, avanzino. "L'inchiesta procede con la massima rapidità: per ricostruire perché sia accaduto ma anche cosa esattamente sia accaduto", ha dichiarato una portavoce della polizia.