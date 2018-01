Parigi, la Senna fa paura

(Afp)

Continua in Francia l'allarme per la piena della Senna, il cui livello continua a salire, e potrebbe raggiungere sabato il picco di 6,2 metri a Parigi. Lo ha dichiarato il prefetto Michel Delpuech, assicurando che tutti i servizi e gli operatori sono "mobilitati" e "vigili". Nella capitale intanto è stato chiuso il piano inferiore del dipartimento 'Arti dell'Islam' del Louvre almeno fino a domenica, mentre il museo d'Orsay ha provveduto a mettere al sicuro alcune opere. La linea C della RER è chiusa almeno fino a venerdì, ed è stato segnalato un rallentamento della linea 7 della metropolitana parigina.

"Prevediamo un livello di crescita" della Senna "analogo a quello del 2016 (quando raggiunse i 6,10 metri). Questa mattina era di 5,12 metri ad Austerlitz rispetto a una previsione, fatta ieri, tra i 5,10 e i 5,40 metri", ha dichiarato il prefetto in un punto stampa.

Domani il livello potrebbe raggiungere "tra 5,30 metri e i 5,60, per toccare venerdì 5,60-5,80 metri, e toccare il picco massimo sabato tra i 5,80 metri e i 6,20. Tre le parole che riassumono la situazione - ha assicurato il prefetto - mobilizzazione, vigilanza e controllo". Solo "400 clienti della società Enedis sono senza elettricità su un totale di 6,2 milioni di clienti nell'Ile-de-France", ha precisato Delpuech, sottolineando che non ci sono problemi per quanto riguarda l'erogazione del gas, del metano e dell'acqua.