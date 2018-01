Serpenti sgozzati e sangue, show indonesiano per segretario Usa

(Afp)

I soldati indonesiani bevono sangue di serpente e il segretario alla Difesa si diverte. Jim Mattis, in visita ufficiale in Indonesia, ha apprezzato lo show offerto dalle forze armate locali. In particolare, Mattis ha sorriso e applaudito davanti alla performance di alcuni soldati in mimetica. I militari, accompagnati dal rullo di tamburi, hanno sgozzato una serie di serpenti, compreso un cobra reale, e hanno bevuto il sangue dei rettili appena uccisi.

Almeno un soldato, poi, si è esibito in un 'numero' particolare uccidendo il malcapitato animale a morsi. Entusiasta, alla fine, il commento di Mattis: "Quando vedi che un reparto fa in maniera perfetta tante piccole cose, si può immaginare che riesca a risolvere anche le questioni più grandi".