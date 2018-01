Trump incontra May: "Ci piacciamo moltissimo"

(Afp)

"Abbiamo avuto uno splendido colloquio, c'è un ottimo rapporto con il primo ministro anche se qualcuno non ci crede. Ho un rispetto assoluto per il primo ministro e per il lavoro che sta facendo". Donald Trump e Theresa May si presentano davanti alla stampa dopo l'incontro a Davos. "Ci piacciamo a vicenda moltissimo, è un sentimento reciproco", dice il presidente degli Stati Uniti, seduto accanto a May.

"Circola qualche falsa voce, che vorrei correggere. Abbiamo il massimo rispetto per quello che sta facendo, amiamo il suo Paese - dice Trump rivolgendosi a May - Abbiamo le stesse idee, gli stessi ideali. Qualsiasi cosa vi accada, noi saremo lì e combatteremo per voi: lo sapete".

Dopo la stretta di mano davanti alle telecamere, Trump si concentra sull'''incremento degli scambi commerciali tra i nostri Paesi" che avrà conseguenze positive sulla creazione di posti di lavoro.