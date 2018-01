Assalto a Nutella, Ferrero si dissocia

Assalto alla Nutella, il giorno dopo. All'indomani dagli episodi da sommossa, con tanto di risse tra clienti e assalto ai prodotti, verificatisi nei supermercati francesi della catena Intermarché della Loira, oggi entra nel merito la Ferrero, azienda produttrice della cioccolata spalmabile, dissociandosi da quanto accaduto.

L'azienda, sentita dalla Dpa, ha condannato l'episodio, affermando che mettere in offerta barattoli di 950 grammi di Nutella a 1,41 euro invece di 4,70 euro, è stata un'iniziativa unilaterale da parte di Intermarché. "Ferrero deplora questa operazione e le relative conseguenze, che hanno condotto a caos e a delusione per i consumatori", ha affermato l'azienda.

Ieri, in diversi supermercati - come hanno riferito clienti e dipendenti, citati dai media locali - si sono vissute scene da guerriglia, con gente che si precipitava e si spintonava per accaparrarsi i vasetti. Qualcuno ha riportato ferite e contusioni. "E' stata una battaglia. Abbiamo venduto quantitativi che vendiamo in tre mesi. Alle casse c'era solo Nutella", aveva testimonia un dipendente del punto vendita di Saint-Chamond, assicurando di non aver mai visto scene del genere in sedici anni di lavoro.

A rive-de-Gier, molti clienti, fuori dal supermercato hanno ripreso le scene con i loro telefoni cellulari: "Sembravano animali feroci. Una donna è stata strattonata per i capelli, mentre una signora anziana è stata colpita alla testa con un'intera confezione di barattoli, un altro aveva sangue su una mano. È stato orribile", testimoniava un cliente.