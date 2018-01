Ambulanza bomba fa strage a Kabul

Terrore e morte in Afghanistan. Sono almeno 40 le persone che hanno perso la vita e 140 quelle rimaste ferite in un attentato sferrato con un'autobomba in centro a Kabul. Lo ha reso noto il portavoce del ministero della Sanità afghano Wahidullah Majroh.

L'attentatore suicida ha utilizzato un'ambulanza imbottita di esplosivo per compiere la strage vicino al vecchio edificio del ministero degli Interni, come ha spiegato il portavoce del ministero degli Interni Nasrat Rahimi.

Il portavoce dei Talebani Zabihullah Mujahid ha rivendicato l'attentato, che ha colpito un convoglio di polizia nella zona.

Secondo quanto denuncia Emergency almeno 50 persone ferite sono state portate all'ospedale dell'organizzazione non governativa. "E' un massacro", ha twittato Dejan Panic, coordinatore di Emergency in #Afghanistan.