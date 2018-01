Clima, Trump cambia idea

AFP PHOTO/ MARK RALSTON / AFP / MARK RALSTON

Donald Trump sarebbe disposto a far rientrare gli Stati Uniti negli accordi di Parigi sul clima, ma solo dopo drastici cambiamenti al trattato. Lo ha detto il presidente americano nell'intervista, rilasciata a Davos e che viene mandata in onda oggi, con il canale britannico Itv. "Gli accordi di Parigi per noi sarebbero stati un disastro - ha detto - se loro fanno un buon accordo, c'e sempre la possibilità che noi rientriamo".

"Tornerei indietro? Certo, mi piacerebbe, a me piace, come sapete Emmanuel", ha detto riferendosi al presidente francese Macron che è uno dei principali difensori dell'accordo e che Trump ha invitato per una visita di stato alla Casa Bianca. "Se qualcuno mi dicesse rientra nell'accordo di Parigi, questo dovrebbe essere completamente diverso perché gli Stati Uniti fecero un terribile affare", firmando quelli vecchi, ha poi aggiunto Trump.